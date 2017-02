Pintor sai para beber e morre esfaqueado no Jorge Teixeira

O pintor automotivo Antônio Lopes da Silva, 48 anos, foi assassinado com duas facadas na noite deste domingo (12), a poucos metros da casa onde morava, na rua Cupiúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O autor das facadas não foi identificado nem pela polícia, nem pela família da vítima.

De acordo com a filha da vítima, a estudante Tainara da Silva Lopes, 18 anos, Antônio havia saído de moto na tarde de ontem para beber em um bar próximo de casa. Tainara ficou sabendo da notícia da morte do pai quando saiu de casa com o irmão e a mãe para ir até a casa de um tio.

“Os vizinhos vieram nos chamar dizendo que ele tinha levado uma facada e estava jogado na rua. Eu corri para ver a situação, quando cheguei no local ele já estava desmaiado em cima da moto” contou.

A esposa de Antônio, a doméstica Salete Carneiro da Silva, 45 anos, explicou que o marido costumava beber todos os fins de semana.

“Ele bebia na casa dos amigos, em bar. Quando ele ficava bêbado costumava mexer com os outros na rua. Ele nunca me agrediu, mas costumava chegar alterado e quebrava os objetos aqui de casa”, relatou.

Antônio foi atingindo por uma facada nas costas e outra na mão. Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima ao Hospital Platão Araújo. Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do pronto-socorro. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

O crime foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO