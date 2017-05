Pintor é morto pelo enteado com facada no peito no Distrito Industrial

O pintor Alfredo Miranda de Matos, de 43 anos, foi morto com uma facada no peito pelo próprio enteado, Marcelo Barbosa da Cruz, 28, preso em flagrante. O crime ocorreu em um bar na Travessa Boa Vista do Ramos, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima estava bebendo junto com o suspeito no bar, quando, durante uma discussão, foi atingida pelo golpe da arma branca.

A esposa do pintor, Maria Célia Barbosa da Cruz, 53, contou que estava dormindo quando foi alertada por vizinhos sobre o crime. “Eles tinham uma boa relação. Não entendo porque isso aconteceu”, comentou.

A vítima ainda chegou a ser encaminhada para o Hospital Pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu. Marcelo foi levado ao 1oº Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado por homicídio.

Kássio Nunes

EM TEMPO