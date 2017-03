Pintor é morto com 10 tiros em frente de casa na Zona Leste

O pintor William Figueira Vasconcelos, 27 anos, foi morto com 10 tiros na noite deste domingo (5), na Rua Itacira, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

No momento do crime a vítima estava sentada com a esposa e a filha de dois anos na calçada em frente à casa da própria casa, quando um homem teria chegado sem falar nada, sacou a arma e fez os disparos.

William chegou a ser socorrido pela família e foi levado ao Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo. A caminho da unidade médica a vítima teria contado ao pai que um homem com quem ele havia brigado há dois meses durante uma partida de futebol foi o responsável pelo crime.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

EM TEMPO