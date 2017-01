PIM registra o melhor faturamento em novembro

Os dados dos Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus (PIM), referentes a novembro de 2016, apontam que o penúltimo mês do ano teve o melhor faturamento de 2016, com R$ 7,19 bilhões (US$ 2.22 bilhões).

Ao contrário do que acontecia desde 2013, quando novembro apresentou queda no faturamento na comparação com outubro, em 2016, houve crescimento de 6,25% na comparação entre novembro e o mês anterior.

Já o faturamento global do PIM no acumulado de janeiro a novembro de 2016 chegou a R$ 67,9 bilhões (US$ 19.8 bi), sendo os segmentos eletroeletrônico e de bens de informática responsáveis por 45,9% (R$ 31,16 bilhões) deste total. O resultado do faturamento acumulado, em moeda nacional, é 7,51% inferior em relação ao registrado no mesmo

intervalo de 2015.

Em relação aos empregos, novembro teve o quarto melhor desempenho do ano, com 86.561 postos de trabalho registrados, entre efetivos, temporários e terceirizados.

Com esse resultado, a média mensal de 2016, até novembro, foi de 85.381 postos de trabalho, com os setores eletroeletrônico e de bens de informática respondendo por quase 38% dos postos ocupados. Os indicadores são compilados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) com base em informações mensais repassadas pelas indústrias do PIM.

Segundo a superintendente da Suframa, Rebecca Garcia, apesar do ano desafiador que o PIM teve, em razão da conjuntura econômica e política brasileira que influenciou de forma decisiva no seu desempenho, os resultados obtidos no segundo semestre foram positivos e reforçam projeções mais otimistas para 2017.

“Recuperamos postos de trabalho e tivemos meses com faturamento em ótimo nível. Um dos grandes destaques do ano foi o setor de Bens de Informática do Polo Eletroeletrônico, que hoje é nosso segundo segmento mais representativo em faturamento no PIM. Esses resultados, aliados ao trabalho que o governo federal está buscando implementar em termos das reformas e dos projetos propostos, permitem projetar um 2017 mais positivo e com menos turbulências”.