PIM deverá ter mais de 1,2 mil demissões

Até o fim deste mês, mais de 1,2 mil funcionários da indústria do Amazonas devem ficar desempregados, é o que informou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas (Sindmetal-AM), Valdemir Santana. De acordo com o sindicalista, um dos fatores que resultam na série de desempregos no Estado é a falta de pedido de produção.

O dirigente informou que a Honda é a única empresa que está promovendo um Processo de Demissão Voluntária (PDV), com uma disponibilidade de 500 desligamentos. O restante das instituições ligadas ao Polo Industrial de Manaus (PIM) realizam uma demissão no formato de ajuste do quadro funcional.

“Algumas empresas demitiram, em dezembro do ano passado, no formato de ajuste de quadro. Como ainda não estão havendo pedidos de produção, as empresas estão tentando refazer um novo ajuste”, disse Valdemir.

O sindicalista afirmou ainda que está em busca de um acordo com as empresas para evitar mais demissões. Além disso, ele explicou que outras empresas optam em fazer uma redução de salário com a garantia de emprego, com o objetivo de amenizar o número de demissões.

Somente em dezembro do ano passado, segundo Valdemir Santana, o parque fabril local registrou, aproximadamente, 3 mil demissões em todas as fábricas.

Economia prejudicada

O presidente do Sindmetal afirmou que o processo de demissões no Polo Industial de Manaus (PIM) representa algo extremamente horrível para a economia do Amazonas. Ainda que a política e a economia do país estejam em período de “turbulência” e influenciem nos desligamentos nas fábricas, uma das soluções para amenizar o processo de desemprego deveria surgir a partir de uma tomada de decisão do governo do Estado, conforme Valdemir.

“A própria insegurança do mercado vem contribuindo para esse processo de demissão, uma vez que essa insegurança não está apenas nos empresários, mas, também com os trabalhadores que não se comprometem em comprar uma TV, um eletrodoméstico, por não saber se vão continuar trabalhando”, disse.

Para o sindicalista, o governo do Amazonas deve se reunir com os empresários para tentar encontrar a melhor solução para o processo de demissões. Valdemir Santana frisou que, nos últimos 2 anos, o PIM já perdeu mais de 60 mil empregos, que passaram a afetar os setores do comércio, hortifrutis, verduras e o interior do Estado.

Henderson Martins

EM TEMPO