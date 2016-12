PIM dará férias coletivas para 70 mil trabalhadores

Até 70 mil funcionários que trabalham no Polo Industrial de Manaus (PIM) devem entrar em férias coletivas, a partir deste mês de dezembro. As folgas serão divididas em duas etapas.

O primeiro contingente deve ser liberado já a partir de amanhã (16) e retornará no dia 2 de janeiro de 2017. Por sua vez, o segundo grupo de funcionários será liberado no dia 23 de dezembro, com retorno previsto para o dia 9 de janeiro do próximo ano. As informações foram divulgadas ontem (14), pelo Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam) e pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Amazonas (Sindmetal-AM).

De acordo com o último levantamento divulgado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), o mês de outubro trouxe o segundo melhor resultado de 2016 em termos de geração de empregos no PIM, fechando o período com 87.248 postos de trabalho em atividade, entre efetivos, temporários e terceirizados.

A média mensal de empregos, de janeiro a outubro, ficou estabelecida em 84.913 mil postos de trabalho.

O presidente do Cieam, Wilson Périco, disse que algumas empresas vão manter um pequeno contingente atuando para atender algum atraso de produção ocasionado pelas dificuldades na produção durante o ano, como greve dos auditores fiscais da Receita Federal e problemas internos.

“Esses problemas são determinantes para o atraso na produção. Uma pequena parcela de trabalhadores será mantida por algumas empresas visando à manutenção deste atraso”, explicou.

Um dos diretores do Sindmetal, Pedro Emídio informou que, atualmente, a entidade conta com um efetivo de 68 mil trabalhadores filiados que atuam em alguma empresa do PIM. Segundo Emídio, até 80% dessas empresas que tem trabalhadores ligados ao Sindmetal irão dar as férias coletivas aos seus servidores do polo de duas rodas, polo naval, polo eletrônico e meios magnéticos, além dos metalúrgicos propriamente ditos.

O diretor informou, ainda, que o polo de duas rodas e o polo da construção naval irá dar férias coletivas para quase toda a totalidade dos seus funcionários. Apenas algumas empresas do setor de componentes continuarão atuando com contingente reduzido para atender demandas de produção em atraso.

A Moto Honda da Amazônia, uma das maiores empregadoras do PIM, informou que vai dar aos mais de 6 mil empregados um período de 13 dias de férias coletivas programadas, também dividido em dois contingentes, do dia 16 de dezembro ao dia 2 de janeiro de 2017 e do dia 23 de dezembro ao dia 9 de janeiro de 2017. Apenas um pequeno efetivo será mantido para realizar manutenções nas fábricas da empresa. As férias da empresa também são dadas no período do meio do ano.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO