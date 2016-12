Pick-up capota após bater em barranco no Dom Pedro

Dois homens ficaram feridos durante um capotamento na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, na manhã deste domingo (11). O motorista informou que as rodas do veículo travaram, o carro bateu no barranco da via e depois capotou.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans) foram acionados e auxiliaram no tráfego de veículos. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros às vítimas, que apresentaram escoriações. Elas usavam os cintos de segurança no momento do capotamento.

O veículo, uma pick-up, modelo S-10, de cor preta, havia passado uma revisão neste sábado (10) e o motorista não sabe o que causou o acidente. Os airbags do veículo, da fabricante Chevrolet, não foram acionados durante o capotamento.

Segundo populares, o motorista estava trafegando em velocidade baixa e, por isso, o estrago não foi maior. O carro ficou parcialmente destruído.

