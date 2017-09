Pica-Pau desembarca em Manaus neste domingo

O personagem vai visitar o Teatro Amazonas – Diego Janatã/EM TEMPO

Manaus é a primeira cidade brasileira a receber o personagem Pica-Pau que chega na cidade neste domingo (10). A grande estrela do longa, que chega aos cinemas no dia 5 de outubro, desembarcará na capital amazonense, onde visitará pontos turísticos da cidade e encontrará amigos de longa data pela Amazônia. Durante todo o dia, o personagem poderá ser visto pelo Museu da Amazônia, Teatro Amazonas ou até experimentando pratos tipicamente brasileiros no Mercado Municipal.

Depois de Manaus, o personagem segue ainda para Olinda/Recife (12 de setembro), Salvador (14 de setembro), Brasília (16 de setembro), Rio de Janeiro (18 de setembro), São Paulo (20 de setembro), Curitiba (22 de setembro) e Foz do Iguaçu (25 de setembro).

Sobre o filme

Com direção de Alex Zamm, o longa resgata o personagem que marcou várias gerações em uma produção que mescla live action e tecnologia CGI. Criado por Walter Lantz em 1940, o Pica-Pau é protagonista de 166 episódios animados que já foram transmitidos em mais de 155 países e em 105 idiomas diferentes. Além dos desenhos – atualmente exibidos pela Rede Record, Cartoon Network e Boomerang -, Pica-Pau possui uma área dedicada no resort da Universal na Flórida (EUA) e faz participações especiais em atrações nos parques em Hollywood e no Japão.

