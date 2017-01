PGE-AM seleciona estagiários de direito

A Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM) realiza, no dia 14 de março, a 30ª edição do exame de seleção para estagiários do curso de direito. A prova é direcionada para estudantes a partir do 5º período ou correspondente e oferece nove vagas e cadastro de reserva.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio de 20 horas no valor de R$ 868,00 e mais R$ 132,00 de vale-transporte.

As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (31), até o dia 24 (sexta-feira) de fevereiro, das 9h às 14h, na sede da PGE-AM, no Centro de Estudos Jurídicos da PGE-AM, localizado na rua Emílio Moreira, nº 1308, Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

Os interessados podem obter mais informações por meio dos números de telefones: (92) 3649-3108 e 3649-3190.

Para ter acesso ao edital basta clicar aqui

Com informações da assessoria