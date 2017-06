PF suspende emissão de passaporte por tempo indeterminado

O gasto com esse tipo de serviço já atingiu o limite previsto na lei orçamentária – Divulgação: Jornal Local

A Polícia Federal suspendeu a confecção de novas cadernetas de passaportes solicitadas a partir das 22h desta terça-feira (27). De acordo com a instituição, o gasto com esse tipo de serviço já atingiu o limite previsto na lei orçamentária. “A medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem”, diz a PF em nota.

O agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuarão funcionando normalmente, segundo da instituição. “No entanto, não há previsão para entrega do passaporte solicitado enquanto não for normalizada a situação orçamentária”.

Usuários atendidos nos postos de emissão até esta terça-feira receberão seus passaportes normalmente.

“A Polícia Federal acompanha atentamente a situação junto ao governo federal para o restabelecimento completo do serviço”.

FolhaPress