PF prende trio suspeito de fraudes no saque do FGTS em Manaus

Três homens, entre eles um técnico bancário da Caixa Econômica Federal identificado como Emanuel Soares Baraúna, foram presos ontem (24), acusados de integrar uma associação criminosa envolvida em saques de FGTS inativos de terceiros. O caso ocorreu na agência da caixa localizada no Centro de Manaus. Os vendedores de gelo José Jeremias e Edson Menezes, que usavam identidades falsas para fazer um saque de R$ 16 mil, foram presos no momento em que a gerente desconfiou da originalidade do documento. Segundo a Polícia Federal, Emanuel era o mentor dos golpes, uma vez que recrutava homens para fazerem os saques nas contas de clientes que o técnico bancária tinha informações privilegiadas.

À reportagem, Emanuel alegou inocência e disse que está sendo acusado pela dupla sem provas. “Eu não conheço esses dois, nunca os vi na minha vida. Eu sou inocente. Trabalho há anos na agência, sou concursado. Vou provar a minha inocência”, disse.

De acordo com policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), eles foram acionados pela gerente do banco, após a funcionária perceber que José e Edson estavam com uma identidade falsa enquanto tentavam fazer um saque na conta de uma vítima. A dupla foi levada à sede da Polícia Federal, localizada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

De acordo com o delegado federal, Diego Almeida, em depoimento, José e Edson afirmaram que essa seria a primeira vez que tentavam sacar a quantia, após serem recrutados por Emanuel informando que havia uma conta liberada para fazer o saque de uma quantia em dinheiro. “Eles informaram que se conheciam do banco e Emanuel os procurou avisando das contas inativas que estavam disponíveis. Essa dupla foi usada ontem, mas em outros dias foram outras pessoas chamadas por esse funcionário para fazer o saque das contas que ele sabia que estavam inativas e tinha dinheiro disponível. Durante o depoimento, um deles mencionou o nome de Emanuel como o mentor”, informou.

Ao ser perguntado se essa associação criminosa já vinha sendo investigada pela Polícia Federal e se já existe um valor estimado da quantia que eles sacaram até hoje, o delegado disse não ter mais informações. “O José e o Edson foram autuados em flagrante por uso de documento falso, estelionato e possível associação criminosa. Já o Emanuel foi autuado por estelionato e associação criminosa”, disse Almeida.

Os celulares dos suspeitos foram apreendidos e a Polícia Federal vai solicitar a quebra de sigilo telefônico dos envolvidos. O advogado de defesa de José e Edson, Alexander Oliveira, afirmou que ainda precisava se informar sobre as acusações para se pronunciar sobre o caso. “Eles me falaram que receberam uma ligação desse funcionário do banco dizendo que eles tinham que sacar um valor”, contou. O trio continua preso na sede da Polícia Federal e deve ser levado para audiência de custódia na Justiça Federal na manhã de hoje.

Denúncia

Na manhã de ontem, um homem foi até a PF denunciar que R$ 2,5 mil de seu FGTS inativo havia sido sacado da conta dele ainda esta semana. A vítima pode ser uma das pessoas com dinheiro retirado pela associação criminosa.

