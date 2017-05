PF, PM e PC combatem plantio ilegal de maconha na Paraíba

A Polícia Federal e as polícias Militar e Civil da Paraíba deflagraram, na manhã desta quinta-feira (18), a Operação Prisma, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a plantação ilegal de maconha no sertão paraibano.

Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual em Itaporanga/PB. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades paraibanas de Diamante e Bonito de Santa-Fé.

As equipes localizaram e destruíram uma plantação da erva de aproximadamente um hectare, onde foram encontrados cerca de 20 mil pés de maconha. Duas pessoas foram presas em flagrante no local por serem responsáveis pelo cultivo da droga.

Participam da Operação aproximadamente 10 integrantes da Polícia Federal, 20 integrantes da Polícia Militar e 10 integrantes da Polícia Civil.

Com informações da assessoria