PF já contou R$ 22,5 milhões achados em imóvel supostamente usado por Geddel

O dinheiro foi encontrado na manhã desta terça-feira (5), durante a Operação Tesouro Perdido – Divulgação

A Polícia Federal já contabilizou mais de R$ 22,5 milhões no montante encontrado em um apartamento em Salvador supostamente ligado ao ex-ministro Geddel Vieira Lima. A contagem do dinheiro continua. O dinheiro foi encontrado na manhã desta terça-feira (5), durante a Operação Tesouro Perdido – 3ª fase da Operação Cui Bono – em um apartamento no bairro da Graça, área nobre da capital baiana.

Leia também: PF encontra ‘bunker’ em Salvador e vincula a ex-ministro Geddel

Segundo a Justiça Federal, o local era utilizado por Geddel para armazenar dinheiro obtido em crimes relacionados à manipulação de créditos e recursos na Caixa Econômica Federal. Oficialmente, o imóvel pertence a Silvio Silveira, que o teria emprestado a Geddel para guardar, supostamente, pertences do pai do ex-ministro, morto em janeiro do ano passado.

Geddel Vieira Lima cumpre, atualmente, prisão domiciliar no apartamento da família na Barra, outro bairro nobre de Salvador. Como o estado da Bahia não dispõe de tornozeleira eletrônica, o ex-ministro cumpre a pena sem o equipamento de monitoramento. A Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia informou à Agência Brasil que o contrato com a empresa fornecedora das tornozeleiras prevê a entrega do equipamento até o próximo dia 20.

Sayonara Moreno

Agência Brasil

Leia mais:

Moro manda prender réus condenados na Lava Jato

Filho de ministro do TCU é um dos alvos de nova fase da Lava Jato

PF cumpre mandados judiciais em duas operações da Lava Jato