PF investiga fraude de R$ 3 milhões em restaurantes universitários no RS

A Polícia Federal deflagou, na manhã desta quinta-feira (27), a Operação Bandejão, que apura fraudes em restaurantes universitários da Unipampa (Universidade Federal do Pampa), no Rio Grande do Sul. As irregularidades teriam gerado um rombo de cerca de R$ 3 milhões nos cofres públicos.

Segundo a Polícia Federal, cinco empresas que administram os restaurantes estão sob investigação. A suspeita é que elas, com o auxílio de servidores da universidade, tenham adulterado o controle de refeições servidas, para receber mais repasses da União.

Mais de cem agentes cumpriram 22 mandados de busca e apreensão e três ordens de condução coercitiva nas cidades gaúchas de São Borja, Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Uruguaiana, São Gabriel e Jaguarão; e Araraquara (SP) -onde fica a sede de uma das empresas investigadas.

Para comer nos restaurantes da universidade, os estudantes devem fornecer, na entrada, seu número de matrícula e de senha. De acordo com a PF, as empresas usavam esses dados para lançar uma quantidade maior de refeições no sistema -há registro de alunos que estiveram, ao mesmo tempo, em restaurantes de três unidades da Unipampa, em cidades diferentes.

A universidade declarou, em nota, que detectou possíveis irregularidades nos restaurantes no início deste ano, por meio de auditorias internas. Com o resultado da averiguação, a Procuradoria Federal remeteu o caso à PF.

A instituição afirmou ainda que apoia a operação e já está tomando providências para combater as irregularidades. Uma das medidas é a aquisição de catracas biométricas para acesso aos restaurantes. As empresas investigadas, no entanto, continuam na administração dos restaurantes, que continuam a funcionar normalmente.

Por Folhapress