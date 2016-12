PF desarticula quadrilha que traficava drogas entre Roraima e Amazonas

Com a finalidade de desarticular uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas entre os estados de Roraima e do Amazonas, a Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (16), a Operação ‘Rota 174’, na cidade de Boa Vista, em Roraima. Na ocasião, foram cumpridas 22 mandados de busca e apreensão e 36 mandados de prisão preventiva pela Justiça local.

Os suspeitos estão sendo interrogados e indiciados na Polícia Federal. Após os procedimentos eles vão ser encaminhados ao sistema penitenciário. Até o momento, já foram apreendidos nas residências dos envolvidos, veículos, celulares, anotações, drogas e outros objetos utilizados para o tráfico. Todo o material será analisado e relacionado com as provas do inquérito policial.

De acordo com a PF, as investigações estão sendo realizadas há um ano, e já foram identificados indícios de tráfico de drogas e associação para o tráfico entre os dois estados. Durante esse tempo, mais de 70 quilos de entorpecentes foram apreendidos. Entre as drogas mais comuns estão maconha, cocaína, Ecstasy e LSD.

O nome ‘Rota 174’ foi escolhido por causa da rodovia que liga os estados de Roraima e do Amazonas, que está sendo utilizada como rota para o tráfico interestadual de drogas, alvo da investigação.

