PF deflagra operação contra o tráfico internacional de drogas em Humaitá, no AM

A Polícia Federal deflagra na manhã desta quinta-feira (4), a Operação ‘Las Chicas’, com objetivo de combater o tráfico internacional de drogas em Humaitá (a Km 590 de Manaus), Rondônia e no Pará.

Ao todo, estão sendo cumpridos 54 mandados judiciais, sendo 20 de prisão preventiva, 19 de busca e apreensão e 15 conduções coercitivas, expedidos pela Justiça Federal de Guajará-Mirim.

Conforme a PF, durante as investigações foram identificadas duas organizações criminosas especializadas no tráfico internacional de drogas, que do país vizinho articulavam as remessas de drogas para o Brasil.

Os integrantes dessas organizações movimentaram grandes quantias em contas bancárias próprias e de ‘laranjas’, que eram responsáveis por levar o dinheiro para a Bolívia. Enquanto a logística do transporte das drogas era feita a partir das cidades de Porto Velho e Vilhena, onde as drogas eram armazenadas, escondidas em veículos e distribuídas para Norte, Nordeste e Sudeste do país.

Entre 2016 e 2017 foram realizadas apreensões que somaram aproximadamente 90 quilos de cocaína (cloridrato e pasta base), o que acarretou na prisão em flagrante dos envolvidos e apreensão dos veículos utilizados para esconder os entorpecentes. Além disso, policiais federais de Guajará-Mirim apreenderam R$ 210.000,00 em espécie, no momento em que um dos criminosos atravessaria a fronteira rumo a Bolívia.

Em Rondônia, a Polícia Federal cumpre mandados nas cidades de Guajará-Mirim, Porto Velho, Vilhena, Cacoal e Novo Horizonte do Oeste. Além delas, os policiais federais cumprem mandados em Humaitá (AM) e Castanhal (PA).

Os presos, após serem ouvidos na Superintendência e Delegacias da Polícia Federal em Rondônia, serão encaminhados para presídios estaduais e responderão, perante a Justiça Federal, pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

O nome da operação ‘Las Chicas’ é em função das quadrilhas investigadas serem comandadas por duas mulheres que residem atualmente em Guayaramerin.

