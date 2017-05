PF confirma que PCC ordenou ataques no AM e em mais dois estados

O setor de inteligência da Polícia Federal de Brasília conseguiu interceptar uma mensagem na qual a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) dá uma ordem para os seus membros, na última sexta-feira (5), em que autoriza matar autoridades policiais e agentes penitenciários em três estados do Brasil, são eles: Rio Grande do Norte, Rondônia e Amazonas. Inclusive, suspeita-se que o ataque na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), neste domingo (7), tenha sido parte dessa retaliação.

Após a interceptação da mensagem, a inteligência da PF mandou um documento, neste sábado (6), para os três Estados ameaçados alertando as autoridades sobre as possíveis ondas de ataques do PCC.

“Informações da inteligência dão conta que a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) teria difundido um “salve” (comando), no dia de ontem, 05/05/17, autorizando o assassinato de agentes públicos de segurança (policiais, agentes penitenciários, etc.) nos estados do Amazonas, Rio Grande do Norte e Rondônia. Sendo assim, recomendo aos policiais federais do estado do Amazonas que redobrem as medidas de cautela pessoal, devendo reportar ao plantão da SR/PF/AM qualquer situação de risco”, diz o documento.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o delegado federal, Sergio Fontes, confirmou que o alerta da PF foi encaminhado ao órgão e disse que o setor de inteligência da SSP também está em busca de maiores informações sobre o assunto.

“A nossa recomendação é a mesma da PF, de onde se originou a informação. Também determinamos ao nosso sistema de inteligência que busque maiores informações sobre o assunto”, disse o secretário, assegurando que o Estado não se intimidará com o ‘Salve’.

“O fato é que estes ‘salves’ não intimidam o Estado e seus agentes, que continuarão combatendo o crime organizado e fazendo valer as leis do nosso país. O Estado não se intimida com ameaças ou agressões de qualquer tipo”, garantiu Fontes.

Todo o sistema de segurança do Estado está em alerta para possíveis ações do crime organizado.

Essa é não a primeira vez que o PCC ameaça tocar o terror na segurança pública, logo após o massacre que deixou mais de 60 morto no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e na UPP, no início deste ano, a facção prometeu se vingar da facção rival Família do Norte (FDN), responsável pela rebelião.

No dia 19 de janeiro, em retaliação as mortes de integrantes do PCC durante as rebeliões em Manaus, presos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, maior presídio do Rio Grande do Norte, entraram em confronto e mataram membros da FDN.

Por trás dos massacres, está a disputa de poder no controle do tráfico no país, que envolve o PCC, originária de São Paulo, e o aliado da Família do Norte, o Comando Vermelho (CV), organização formada no Rio de Janeiro. A briga sangrenta revela como o tráfico transnacional de drogas transformou-se em uma atividade organizada por facções.

Mara Magalhães

EM TEMPO