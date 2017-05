PF apreende R$ 2 milhões em operação que tem como alvo Aécio Neves

Na tarde desta quinta-feira (18), a Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 2 milhões. Nesta nova fase da Operação Lava Jato, o principal alvo é o senador Aécio Neves (PSDB-MG), que foi gravado pedindo o mesmo valor aos donos do frigorífico JBS.

Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão preventiva na operação Patmos, autorizada pelo ministro Edson Fachin.

Funcionários de Aécio Neves e do deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) foram alguns dos alvos. O acesso aos corredores dos gabinetes do senador e do deputado no Congresso Nacional foram bloqueados pela manhã.

O Superior Tribunal Federal (STF) decidiu afastar do cargo o senador mineiro Aécio Neves, que é presidente nacional do PSDB.

Saiba mais:

Rede protocola pedido de impeachment de Temer

FHC sugere renúncia de Temer e Aécio

Fachin autoriza abertura de inquérito para investigar Temer

OAB/AM diz que denúncias contra Temer e senadores sao gravíssimas