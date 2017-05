PF apreende mais de 1 tonelada de drogas avaliada em R$ 10 milhões

A Policia Federal apreendeu, no último domingo (14), um carregamento de 1,256 quilos de drogas, entre cocaína e skunk, durante fiscalização na calha do Rio Solimões, na altura do município de Manacapuru (a 86 Km de Manaus). Duas pessoas foram presas. A droga está avaliada em R$ 10 milhões.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas (DRE-AM), a fiscalização tinha como objetivo inibir e reprimir o transporte de drogas via fluvial. Durante a ação, diversas embarcações foram abordadas e fiscalizadas.

A droga foi encontrada em um barco pesqueiro. Segundo a PF, os suspeitos colocaram peixes em cima da droga para esconder o material ilícito. Dos 1, 256 quilos de drogas, 136 eram de cocaína e o restante skunk.

EM TEMPO