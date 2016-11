PF apreende embarcação com quase duas toneladas de drogas; 4 foram presos

Quatro homens, ainda não identificados, foram presos pela Polícia Federal nesta quarta-feira (30) com aproximadamente, 1,9 tonelada de drogas, dividida entre maconha (skunk) e cocaína pura. O material está avaliado em R$ 14 milhões.

Parte dos entorpecentes estava sendo transportada por quatro brasileiros, que não tiveram os nomes divulgados, em uma embarcação nas proximidades do Encontro das Águas, em Manaus.

Os policiais federais apreenderam ainda granadas, um fuzil AR-15 e munições de grosso calibre. Conforme a PF, esta é a maior apreensão de drogas realizada no ano no Amazonas.

De acordo com o titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-AM), delegado Caio Avanço, a prisão e apreensão se deram devido a um patrulhamento de rotina de agentes federais, iniciado ainda na madrugada.

Ao tentarem abordar a lancha, os policiais foram recebidos com tiros de fuzil. Nenhum agente foi ferido na ação. De acordo com o delegado, os policiais reagiram e conseguiram prender os suspeitos. “Na embarcação os agentes encontraram parte da droga, a arma e as munições. Em outros pontos, nas adjacências do porto da Ceasa, os policiais apreenderam o restante da droga e as munições. A apreensão se estendeu durante todo o dia de hoje”, explicou.

O delegado Caio informou ainda que os suspeitos já têm passagem pela polícia pelo mesmo crime. “Eles informaram que a droga é de origem colombiana”, frisou sem dar muito detalhe para não atrapalhar as investigações.

Na sede da PF, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, o quarteto foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de armas e tentativa de homicídio.

Walter Junio

Jornal AGORA