PF apreende balsa do prefeito de Nhamundá com armas da PM

Uma operação da Polícia Federal (PF) com fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) no município paraense de Faro, que faz divisa com o Amazonas, apreendeu na noite desta terça-feira (14) uma balsa de propriedade do prefeito de Nhamundá, Neném Machado. Duas dragas, espingardas, pistolas e submetralhadoras de uso exclusivo da Polícia Militar também foram apreendidas.

A suspeita da PF é que o armamento pesado apreendido era usado por policiais militares que faziam a segurança da balsa que levava seixo extraído de forma irregular. Também foram apreendidas várias espingardas e um rifle de longo alcance.

Entre os policiais estava o comandante local da PM, Sargento Maílson Fonseca, que esclareceu que a polícia estava na viagem investigando uma denúncia registrada na delegacia local.

O delegado de Nhamundá, Reinaldo Figueira, disse que o prefeito não foi preso e nem conduzido coercitivamente como chegou a ser veiculado nas redes sociais.

Neném Machado foi levado, primeiramente, até a delegacia de Faro e depois encaminhado para os procedimentos na delegacia de Nhamundá, onde negou que as armas fossem suas.

O comandante da Polícia Militar em Parintins, coronel Valadares Júnior, enviou agora a pouco para Nhamundá, dois oficiais para receberem as armas da corporação que foram apreendidas pela PF.

Tadeu de Souza

EM TEMPO