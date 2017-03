PF apreende 560 quilos de cocaína no Porto de Salvador

A Polícia Federal (PF) apreendeu hoje (21) 560 quilos de cocaína na alfândega da Receita Federal no Porto de Salvador. A droga seria levada para o Porto de Antuérpia, na Bélgica. Segundo a PF, a droga estava escondida em bolsas espalhadas dentro de um carregamento de pedra em contêineres de navio. Os responsáveis ainda não foram identificados.

O flagrante ocorreu somente três dias após o início do monitoramento de cargas no embarque e desembarque do porto de Salvador. O navio que continha os blocos de cocaína havia desembarcado na capital baiana na madrugada de hoje. Como a Receita Federal detectou divergências nos lacres de algumas cargas de mercadorias, agentes abriram o contêiner e encontraram mais de meia tonelada da droga.

A polícia suspeita que a cocaína foi inserida na mercadoria regular sem o conhecimento do proprietário da carga, prática conhecida como rip-off. Toda a droga apreendida foi encaminhada para a PF, que continuará investigando o caso e busca identificar os responsáveis.

Sayonara Moreno

Agência Brasil