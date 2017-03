PF apreende 10 kg de drogas em mala no Aeroporto de Manaus

A Polícia Federal apreendeu, nesta terça-feira (14), mais de 10 quilos de entorpecentes, do tipo skunk, no interior de uma mala no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, situado na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Os policiais federais receberam a denúncia sobre o carregamento das drogas e conseguiram interceptar a mala, que tinha como destino final a cidade de Fortaleza.

O responsável pelo transporte da droga havia despachado a mala e conseguiu fugir do aeroporto antes da abordagem policial. A PF acredita que a pessoa tenha desconfiado ou sido avisada sobre a ação de fiscalização.

A droga foi levada para a sede da Polícia Federal, no Dom Pedro, e o caso será investigado. O responsável pela mala é procurado.

Bruna Souza

EM TEMPO