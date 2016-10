Petrobras vende refinaria no Japão por US$ 129,3 milhões

A Petrobras informou nesta segunda (17) que concluiu negociações com a japonesa Taiyo OIl Company para a venda de 100% da refinaria de Okinawa, no Japão. A estatal receberá US$ 129,3 milhões.

A refinaria foi adquirida pela Petrobras em 2008, por US$ 71 milhões, com o argumento de que poderia agregar valor ao petróleo exportado para a Ásia.

Em 2015, porém, a companhia declarou não ter mais interesse no ativo. No balanço de 2014, traz baixa de R$ 343 milhões no valor da refinaria.

Localizada na ilha de Okinawa, a unidade tem capacidade para processar 100 mil barris por dia de petróleo e tem 36 tanques de armazenagem de combustíveis.

Em nota, a Petrobras disse que a venda foi negociada em processo competitivo. “O preço foi avaliado por três instituições financeiras”, disse a companhia.

A operação faz parte do plano de desinvestimentos da Petrobras, que tem como meta arrecadar US$ 15,1 bilhões até o final de 2016.

Até agora, a companhia vendeu US$ 9,8 bilhões, incluindo operações na Argentina e no Chile, a malha de gasodutos do Sudeste, participações em distribuidoras de gás e o campo de Carcará, no pré-sal.

Com a refinaria de Okinawa, o valor se aproxima de US$ 10 bilhões. A companhia ainda negocia campos de petróleo na Bacia de Campos, a distribuidora de gás de botijão Liquigás e a BR Distribuidora.

Em setembro, o novo plano de negócios da estatal trouxe uma meta adicional de US$ 19,5 bilhões em vendas de ativos para o período entre 2017 e 2018.

Nicola Pamplona

Folhapress