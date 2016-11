Petrobras reduz novamente preços da gasolina e do diesel

Menos de um mês após reduzir os preços da gasolina e do diesel, a Petrobras anunciou nesta terça-feira (8) novo corte. Desta vez, o preço do diesel nas refinarias vai cair 10,4%. Já o preço da gasolina será reduzido em 3,1%.

De acordo com a estatal, se o repasse às bombas for integral, o preço do diesel cairá 6,6%, o R$ 0,20 por litro. No caso da gasolina, o repasse seria de 1,3%, ou R$ 0,05 por litro.

A empresa diz que o reajuste reflete “a combinação de queda no preço do petróleo e derivados entre o dia 14/10 e hoje, que chega a 12,1% e a redução da participação da companhia nas vendas no mercado interno”.

No dia 14 de outubro, a companhia anunciou queda de 3,2% no preço do diesel e de 2,7% no preço da gasolina. Na ocasião, a expectativa era de que o repasse às bombas fosse de R$ 0,05 por litro.

No entanto, dados coletados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nos postos brasileiros não identificaram queda no preço do diesel nas bombas. No caso da gasolina, pelo contrário, houve aumento.

Distribuidoras e revendedores culparam a alta do preço do etanol anidro, que é misturado à gasolina vendida nos postos.

Na ocasião, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, chegou a dizer que o resultado foi “decepcionante”.

Nicola Pamplona

Folhapress