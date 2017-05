Petrobras põe à venda segundo campo de gás no Amazonas

A Petrobras anunciou nesta segunda (22) o início do processo de venda do campo de gás de Juruá, no Amazonas. É o segundo ativo do novo programa de desinvestimentos da companhia -o primeiro também foi um campo de gás no Estado, chamado de Azulão.

Juruá foi descoberto em 1978 e, segundo o prospecto divulgado pela estatal, tem “volume significativo” de gás natural. O campo fica no município de Carauari, a cerca de 800 quilômetros de Manaus.

“Outras companhias têm explorado a área ao redor, com algumas descobertas que podem aumentar o valor do ativo devido a sinergias e ganho de escala de produção”, diz a Petrobras, no prospecto.

Na prática, porém, a grande distância de mercados consumidores é apontada como um obstáculo para o desenvolvimento das reservas. Atualmente, apenas a russa Rosneft tem atividades na região.

A Petrobras diz que, durante as negociações, será avaliada a possibilidade de uso de seus gasodutos, que interligam o polo produtor de Urucu, a cerca de 260 quilômetros de Coaria, a Manaus.

Os interessados em concorrer devem ter experiência na exploração de petróleo e gás no Amazonas ou na operação de térmicas com capacidade instalada de no mínimo 200 MW no Brasil.

A demonstração de interesse deve ser feita até o dia 2 de junho.

O campo de Juruá é o segundo ativo colocado à venda pela Petrobras dentro da nova modelagem do programa de desinvestimentos, que segue recomendação do TCU (Tribunal de Contas da União) para melhorar a transparência.

Agora, a companhia anuncia publicamente a abertura dos processos e permite a participação de qualquer empresa que cumpra os requisitos para cada ativo -antes, os concorrentes eram convidados com apoio de um banco de investimentos.

No novo modelo, a empresa divulgará também a conclusão de cada fase do processo de negociações.

Com seu plano de desinvestimentos, a Petrobras espera captar US$ 21 bilhões até o fim de 2018. Entre 2015 e 2016, a empresa vendeu US$ 13,6 bilhões.

Além dos dois campos na Amazônia, a empresa já anunciou que venderá também a refinaria de Pasadena, nos EUA, e sua fatia na Petrobras África, sociedade com o BTG. Nenhum dos dois, porém, teve o processo inciado.

Nicola Pamplona

Folhapress