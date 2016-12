Petrobras pede mediação da justiça para negociar com petroleiros

A Petrobras protocolou no Tribunal Superior do Trabalho pedido de conciliação para concluir as negociações salariais com os sindicatos dos petroleiros.

Na quinta (22), a categoria anunciou a aprovação de uma greve nacional para forçar a estatal a melhorar sua oferta. O movimento teve início à 0h desta sexta.

Em comunicado interno, a Petrobras diz a seus empregados que a decisão de pedir conciliação foi tomada após a avaliação de “o momento exige uma nova instância de negociação”.

“A Petrobras entende que fez uma proposta justa, considerando a situação financeira da empresa, e que a conclusão desse processo, que já dura mais de três meses, é necessária e benéfica para todas as partes”, argumentou a companhia.

A última proposta da empresa é de reajuste de 6% retroativo a setembro e mais 2,8% a partir de fevereiro.

Folhapress