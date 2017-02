Petrobras conclui venda de participação na Guarani

A Petrobras informou nesta sexta-feira (3) que concluiu a venda da participação de sua subsidiária Petrobras Biocombustível S.A. (PBIO) na Guarani S.A. para a companhia Tereos Participations SAS.

A compradora pagou US$ 202,75 milhões após o cumprimento de todas as condições precedentes previstas no contrato, assinado em 28 de dezembro de 2016.

A PBIO detinha 45,97% do capital da Guarani, que é uma das empresas líderes do mercado brasileiro de açúcar e etanol. “A empresa detém oito unidades industriais, sendo sete no Brasil, no estado de São Paulo [usinas Andrade, Cruz Alta, São José, Severínia, Mandu, Tanabi e Vertente, esta última com controle compartilhado com o Grupo Humus, que detém 50%], e uma na África, em Moçambique [usina Sena]”, informou a estatal em nota.

De acordo com a Petrobras, a Tereos é a terceira maior produtora de açúcar do mundo e com a compra passa a ter o capital integral da Guarani. “O grupo é especializado na transformação de matérias-primas em açúcar, etanol, álcool e amido, possuindo 42 unidades industriais na Europa, América do Sul, Oceano Índico, África e Ásia, com 24 mil colaboradores.”

A venda está incluída no programa de parcerias e desinvestimentos da estatal, que no biênio 2015-2016 alcançou US$ 13,6 bilhões. O Plano Estratégico/PNG 2017-2021 da companhia prevê a saída integral das atividades de produção de biocombustíveis.

Como a venda de alguns ativos da Petrobras foi questionada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a estatal informou no comunicado de hoje que “o projeto faz parte das cinco transações que podem ter seus contratos assinados de acordo com a decisão cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU), conforme divulgado ao mercado e à imprensa”.

Cristina Indio do Brasil

Agência Brasil