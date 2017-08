Petrobras aumenta em 7,2% preço do gás para comércio e indústria nesta quarta

Segundo a Fegás, produto deveria custar R$ 75, no Estadogás

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (15) aumento de 7,2% no preço do gás liquefeito de petróleo (GLP, o gás de cozinha) vendido em grandes vasilhames ou a granel. A alta não vale para o produto vendido em botijões de 13 quilos, que já foi reajustado em 6,9% no início do mês.

O reajuste anunciado nesta terça começa a vigorar à 0h de quarta (16). Vale para o produto envasado em botijões acima de 13 quilos e a granel, mais consumido por comércio e indústrias.

Desde 2005, por determinação do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética), a Petrobras pratica preços diferentes para os dois tipos de consumo. Na época, a decisão foi tomada com o objetivo de combater a inflação.

Leia também:E o preço da gasolina? Petrobras anuncia aumento

O Sindigás (Sindicato das Empresas Distribuidoras de GLP) diz que o aumento desta terça é “preocupante, pois afasta ainda mais o preço interno dos valores praticados no mercado internacional, impactando justamente setores que precisam reduzir custos”.

Com o novo aumento, a entidade calcula que o preço do gás vendido para comércio e indústria ficará 39,2% acima da paridade de importação (conceito que calcula o preço para trazer produtos importados até o mercado brasileiro).

Folhapress

Leia mais:

Gasolina comum em Manaus cai para R$ 2,99 o litro e aditivada chega a R$ 3,02

Botijas de gás vendidas irregularmente são apreendidas na zona leste

Petrobras reduz preço da gasolina em 1,4% e sobe o diesel em 0,7%