Petrobras anuncia redução nos preços dos combustíveis

A Petrobras decidiu reduzir o preço do diesel nas refinarias em 4,8%, em média, e da gasolina em 5,4%, em média. Os novos valores começam a ser aplicados a partir deste sábado.

A decisão é explicada principalmente pelo efeito da valorização do real desde a última revisão de preços, pela redução no valor dos fretes marítimos e ajustes na competitividade da Petrobras no mercado interno.

Os novos preços continuam com uma margem positiva em relação à paridade internacional, conforme princípio da política anunciada. Porém como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobras nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Isso dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos revendedores.

Se o ajuste feito hoje for integralmente repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel pode cair cerca de R$ 0,09 por litro, em média, e a gasolina R$ 0,09 por litro, em média.

Em Manaus, alguns postos já estão com preços mais em conta que os praticados nas últimas semanas. Na Cidade Nova, por exemplo, há posto cobrando R$ 3,59 pelo litro da gasolina.

