Petrobras anuncia empréstimo de US$ 1,2 bilhão com Santander

A Petrobras informou nesta sexta-feira (28) que está pegando um empréstimo de US$ 1,2 bilhão com o banco Santander. Os recursos serão usados para o pagamento de dívidas que vencem no curto prazo. O novo financiamento com o Santander vencerá em 2023.

Do total contratado, a Petrobras usará US$ 800 milhões para pagar um empréstimo com o próprio Santander, que venceria em 2017. O restante será usado para antecipar o pagamento de outras dívidas bancárias.

O contrato é parte de um esforço da companhia para reduzir o elevado volume de investimentos nos próximos dois anos.

Este ano, a empresa realizou duas emissões de títulos internacionais com o mesmo objetivo, no valor total de US$ 9,75 bilhões.

A receita com a emissão dos papéis, que tinham vencimento em 2021 e 2025, foi usada para recomprar títulos com vencimento entre 2017 e 2019.

De acordo com o balanço do segundo trimestre, a Petrobras tem um total de US$ 45,8 bilhões em dívidas a vencer no período, sem contar os juros. Ao final de 2015, o valor era US$ 50,3 bilhões.

