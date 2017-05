Petrobras abre 72 vagas de estágio no Amazonas

A partir do próximo dia 25 de maio, universitários das áreas de direito, administração e das engenharias de agrimensura, de petróleo e química poderão se inscrever no Programa de Estágio de Estudante Petrobras 2017. No total, a companhia está oferendo 340 oportunidades de estágio para todo o Brasil, sendo 72 vagas para o Amazonas.

Os estágios são para estudantes dos níveis médio, técnico e superior. As bolsas variam de R$ 563,63 a R$ 1.646,56. O recrutamento e a seleção serão executados em conjunto com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). O prazo final para inscrição é 06 de junho.

“Os estagiários oxigenam os ambientes e contribuem bastante para a companhia. É muito interessante ver que aprendem conosco também. Todos ganham com esse processo”, avalia o gerente executivo de Recursos Humanos, José Luiz Marcusso.

Inscrições

Todos os detalhes sobre como se inscrever, documentos, e descrição das funções no estágio podem ser obtidas no edital da seleção, disponível aqui ou no site da Petrobras (www.petrobras.com.br).

Além do Amazonas, as vagas conteplam unidades da estatal em 30 cidades espalhadas pelo Brasil. Mas no ato da inscrição o candidato deve optar pela localidade e formação para as quais desejam concorrer, sendo somente possível uma inscrição por CPF.

Seleção e contratação

Todos os candidatos inscritos serão submetidos à prova on line de conhecimentos. A avaliação será composta de 45 questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 15 de Raciocínio Lógico e 15 de Conhecimentos Gerais. A previsão é que os resultados finais estejam disponíveis nos sites da Petrobras e do CIEE no dia 18/07. Farão parte do cadastro os candidatos aprovados dentro das classificações abrangidas por até 10 vezes o número de oportunidades de estágio oferecidas por localidade e formação.

Carga horária e bolsas

A carga horária do estágio poderá ser de 20 ou 30 horas semanais (condicionado aos requisitos dispostos em cada oportunidade). Confira a tabela abaixo para saber sobre valores de bolsas oferecidas aos estagiários. A Petrobras também fornecerá transporte diário, assim como auxílio alimentação no valor de R$ 550,70 (apenas se não existir restaurante nas instalações da unidade).

