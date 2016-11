Peteleco é transformado em patrimônio cultural do Amazonas

O boneco Peteleco, criação do ventríloquo Oscarino Farias Varjão, agora é patrimônio cultural e imaterial do estado do Amazonas. O projeto de autoria do deputado estadual Bosco Saraiva (PSDB) foi aprovado pelos parlamentares durante votação nesta terça-feira (1º) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Para o líder do PSDB na casa legislativa e presidente da Comissão de Cultura da Aleam, a homenagem reconhece a importância deste personagem para a cidade de Manaus.

“Estou muito agradecido à Assembleia Legislativa como um todo por entender que não só prédios ou edificações, mas também de personagens se constitui uma cidade. O boneco Peteleco é uma das personalidades marcantes da vida de Manaus. O ventríloquo Oscarino durante décadas dedicou-se a alegria das crianças e tornou-se um ícone, uma pessoa especial”, declarou Bosco Saraiva.

Com informações da assessoria