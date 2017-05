Pessoas que se exercitam escolhem melhor os alimentos, diz estudo

Um estudo recente da Universidade Leeds, do Reino Unido, mostra que a prática regular de atividade física faz a pessoa optar por alimentos mais saudáveis em vez dos gordurosos e calóricos. Segundo os pesquisadores, aqueles que mais se exercitam são 15% menos propensos a optar por junk foods.

De acordo com Graham Finlayson, líder da equipe de pesquisa, os exercícios fornecem prazer e estímulo suficientes para inibir o desejo incontrolável por comida. “Há uma clara relação entre a quantidade de atividade física moderada e vigorosa – que aumenta a frequência cardíaca e faz suar – e o desejo de comer alimentos ricos em gordura.

As pessoas que fizeram menos exercício consideraram alimentos ricos em gordura mais recompensadores, enquanto aquelas que praticaram muita atividade física acharam esses alimentos menos atraentes”, explica o autor, afirmando ainda que o sedentarismo tem o poder de desregular a percepção da fome. “Ser fisicamente ativo nos dá um benefício duplo para a saúde. Engajar-se em atividades físicas mais intensas pode agir como um ‘amortecedor’ contra a má alimentação”, pontua.

O estudo acompanhou 180 participantes com idade entre 18 e 70 anos, durante uma semana. Cada um recebeu um bracelete que monitorava as atividades físicas.

