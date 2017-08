‘Pessoas estão morrendo por falta de saneamento básico’; alerta especialista

Pesquisador Sergio Bringel afirmou que Manaus não apresenta saneamento básico – Divulgação

“Se você encontrar um corpo hídrico sem contaminação, está de parabéns. Pessoas estão morrendo com doenças de terceiro mundo, por falta de saneamento básico”, afirmou o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) Sergio Bringel, na manhã de ontem (21), durante o simpósio “Igarapés de Manaus e Saneamento: cenários e perspectivas”, que ocorre no Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

De acordo com Bringel, Manaus não apresenta um saneamento básico dentro dos princípios que regem a legislação. “Há quem acredita que tem, mas eu, não”, explicou

o pesquisador.

Leia também: Após caminhão tombar no bairro Cidade de Deus, lixo e óleo são espalhados na pista

O pesquisador destacou que, possivelmente, a capital tenha 10% de tratamento de esgoto. “E o que é coletado é lançado in natura na orla da cidade de Manaus, o que contribui para a poluição dessas águas”, ressalta.

Sergio Bringel também apresentou dados sobre o alto índice de contaminação por coliformes fecais (bactérias chegam até a água por meio de despejo do esgoto) na região da orla da Manaus Moderna, no Centro, e da presença de espuma branca na água, que indica contaminação química.

Concessionária

Em nota, a Manaus Ambiental informou que possui uma extensão de aproximadamente 500 quilômetros de redes coletoras e utiliza encanamentos adequados para captar os dejetos de esgoto.

Segundo a concessionária, a rede de coleta está disponível para atendimento a quase 35% da população manauense, sendo que cerca de 20% são operados pela Manaus Ambiental, o equivalente a quase 400 mil habitantes beneficiados com esse importante serviço, principalmente na questão referente à saúde das famílias. Um dos desafios da empresa é promover a conscientização junto aos moradores, da importância de se ligar corretamente às redes coletoras de esgoto.

Pesquisadores debatem poluição e saneamento durante simpósio

Zonas Sul e Oeste

No encontro, o pesquisador ambiental e professor Valter Calheiros também apresentou imagens do levantamento realizado em uma pesquisa de campo nos igarapés de Educandos e São Raimundo, comparando diferentes períodos. “Em nossas campanhas, encontramos todo tipo de material, de geladeiras a sofás. Ainda resiste vida animal, mas é alarmante o que fizemos com alguns habitats. Alguns igarapés estão no meio da cidade e recolhemos bolsas de lixo, com lenço no nariz, devido ao forte odor”, relata.

Ainda conforme Calheiros, próximo às águas contaminadas, se vende o peixe que chega até a mesa do

cidadão amazonense.

Resíduos sólidos

As professoras e doutoras, Ana Paula Costa e Adoréa Cunha, coordenadora do Mestrado Ambiental e do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), respectivamente, trouxeram à tona a temática dos resíduos sólidos, materiais sólidos descartados pelos humanos. Com várias reflexões sobre a relação política no assunto, as especialistas ressaltaram a preservação ambiental definida na legislação brasileira.

Evento

Aberto ao público, o evento ainda acontece no auditório do TCE (avenida Efigênio Salles, no Parque 10) hoje ( 22), das 7h às 12h. O objetivo é reunir especialistas e conhecedores da problemática para discutir a degradação dos igarapés e a falta de condições de saneamento.

Thiago Monteiro

EM TEMPO

Leia mais:

Peças, grafites e 600 kg de lixo retirados de igarapé são destaques da Virada Sustentável em Manaus

Operação limpeza: Prefeitura intensifica remoção de lixo em igarapés

Mais de 1,8 mil toneladas de lixo são retiradas de igarapés em 2017