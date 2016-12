Pessoas com deficiência ganham pacote de benefícios para tirar CNH

Um pacote de benefícios para melhorar o acesso de pessoas com deficiência a habilitação foi lançado nesta segunda-feira (12), pelo o Departamento Estadual de Transito do Amazonas (Detran-AM), em parceria com a Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa) e o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores (CFCs). Entre as medidas, o Detran vai disponibilizar mensalmente seis vagas para que os deficientes tirem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita.

Os candidatos que tiverem interesse em obter a CNH devem procurar a junta médica do Detran-AM, onde passará por uma avaliação para ser atestado se o mesmo tem condições de dirigir. Após o processo de avaliação médica, serão encaminhados para autos-escolas parceiras, onde receberão aulas de legislação e direção totalmente sem custos. As aulas de direção serão realizadas em um veículo adaptado cedido pelo Detran-AM e o combustível utilizado durante as aulas de direção também será disponibilizado pelo órgão.

Uma parceria entre o órgão e concessionária Murano Fiat, disponibilizará descontos de 25% para pessoas com deficiência interessadas em adquirir um veículo, além de descontos na adaptação do veículo e também a disponibilidade de um profissional para auxiliar com a documentação necessária junto ao Detran-AM.

Fiscalização estacionamentos privados

O Detran-AM ainda irá fiscalizar o uso adequado das vagas preferenciais em estacionamentos de shopping centers e estabelecimentos comerciais da cidade. A finalidade é assegurar o cumprimento da legislação destinadas aos usuários com deficiência física, idosos e gestantes.

Uma equipe de agentes de trânsito irá monitorar, periodicamente, estacionamentos privados, visando coibir e punir os veículos flagrados usando indevidamente as vagas preferenciais. Além da intensificação das fiscalizações, os estacionamentos contarão com ‘totem’ na entrada das vagas especiais com mensagem e alerta para motoristas que insistirem em estacionar indevidamente nessas vagas.

Nas placas constará informações referente à Lei n° 45/2009, que assegura que apenas pessoas com mais de 60 anos, deficiência ou mobilidade reduzida têm permissão para estacionar na vaga e a infração cometida do artigo 181 XVII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Com informações da assessoria