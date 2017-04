Pesquisadores amazonenses criam tomada que reduz consumo de energia

Para monitorar os custos de energia elétrica dos equipamentos e eletrodomésticos dentro de casa em tempo real, pesquisadores amazonenses desenvolveram um projeto que pretende ajudar os consumidores na identificação e monitoramento dos custos a partir da instalação de uma “tomada inteligente”. O protótipo criado em um projeto iniciado em novembro do ano passado já está pronto e em fase de testes para ser comercializado no mercado.

Uma equipe de pesquisadores do Manaus Instituto de Tecnologia (MIT) trabalha na execução do projeto e está em contato com empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) para implantar a proposta.

De acordo com o coordenador, Marivan Gomes, a iniciativa visa dar um retorno para a sociedade do que é desenvolvido nos laboratórios do instituto. “Este é um projeto com viés social porque pretende diminuir o consumo de energia do cliente final. Atualmente, a taxa de energia elétrica está mais cara, então nós tendemos a gastar mais e, no final do mês, não conseguimos pagar por esse consumo. A tomada inteligente vai monitorar o consumo diário do consumidor fazendo com que ele limite o gasto para pagar as contas ao final do mês”, destacou.

Praticidade

Com a “tomada inteligente” o cliente poderá ter comodidade de estar gerenciando os gastos com energia de sua própria casa, com a conscientização do consumo de energia elétrica e monitorar o consumo por meio do aplicativo.

O desafio de implementar a proposta também está sendo vivenciado por acadêmicos de universidades de Manaus.

Para o estudante de engenharia Jonhy Cavalcante, o projeto é importante. “Hoje em dia, tudo é eletrônico. Então é um projeto muito bom para sociedade como forma de ajudar o consumidor a gastar menos a partir do monitoramento de gastos de energia elétrica. Com a tomada conectada ao aplicativo, o consumidor saberá qual o equipamento utiliza mais energia elétrica e, assim, poderá gerenciar esse consumo no dia a dia”, concluiu.

Resultados são imediatos

O Manaus Instituto de Tecnologia (MIT) é um centro de pesquisa do Amazonas composto por pesquisadores de diversas instituições de ensino do Estado, além de possuir parcerias com centros de pesquisa de outros países.

O objetivo é promover oo desenvolvimento científico, tecnológico, ambiental e social do Amazonas com o apoio de instituições públicas e privadas.

Inovação

Por meio de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), o MIT busca gerar resultados imediatos e inovadores no processo de produção das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), incentivadas pela Lei de Informática. O MIT é uma entidade de direito privado e sem fins lucrativos.

EM TEMPO