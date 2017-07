Pesquisa revela disputa entre Braga e Rebecca por um lugar no segundo turno das eleições

De acordo com a pesquisa Eduardo Braga (PMDB) e Rebecca Garcia (PP) disputam o segundo lugar – Fotos: Divulgação

O candidato ao governo Amazonino Mendes (PDT) já pode se considerar no segundo turno da eleição suplementar, de acordo com a pesquisa eleitoral da empresa Intake Marketing e Pesquisa, divulgada nesta sexta-feira pelo EM TEMPO, em que aparece com 28,8% das intenções de voto. A grande dúvida é quem poderá disputar com ele o segundo turno, uma vez que os candidatos Eduardo Braga (PMDB) e Rebecca Garcia (PP) aparecem empatados tecnicamente, com 20,3% e 18,1%, respectivamente, conforme o levantamento.

Segundo o proprietário da Intake, Aldous Santana, a vantagem de Amazonino em relação aos demais adversários se dá tanto na capital quanto no interior, e se nada mudar até o próximo dia 6, data da eleição, o candidato já pode se considerar no segundo turno. Já Braga e Rebecca se apresentam empatados tecnicamente, conforme os números, com vantagem da candidata do PP na capital.

Conforme a pesquisa, Amazonino é o único candidato que surge com vantagem tanto no interior quanto na capital. Em Manaus, ele atinge a preferência de 27,9% e, no interior, de 29,9% .

Depois do pedetista, quem mais aparece em vantagem na capital amazonense é Rebecca, que atinge o percentual de 18,3%, seguida de Braga, com 16,5%. Já no interior, o candidato da coligação União pelo Amazonas dá um salto e alcança a marca de 24,6% de aceitação, contra 16,9% da candidata da coligação Coragem para Renovar.

A pesquisa Intake também fez projeções sobre uma disputa de segundo turno e, conforme os dados, mostra que se essa fase da eleição for entre Amazonino e Braga, o pedetista sai vitorioso nas urnas, com 40,1% dos votos, contra 32,6% de Braga. Já em um cenário de disputa entre Rebecca e Amazonino, o ex-governador perde, com 39,6% contra 40,6% de intenções de votos direcionados à candidata.

A pesquisa eleitoral entrevistou 1,7 mil pessoas nas quatros zonas de Manaus e, em 21 municípios, sendo mil na capital e 700 no interior, entre os dias 23 e 26 de julho, junto a eleitores residentes em Manaus e nos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Coari, Presidente Figueiredo, Iranduba, Rio Preto da Eva, Autazes, Carauari, Tefé, Maraã, Manicoré, Humaitá, Barcelos, Apuí, Canutama, Fonte Boa, Anori, Tonantins, Benjamin Constant e Tabatinga.

O levantamento tem margem de erro de 2,5% para mais ou para menos e foi registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM – 07966/2014.

Levantamento

Até a próxima terça-feira – faltando cindo dias para a eleição – outras duas pesquisas eleitorais deverão ser divulgadas na imprensa, conforme levantamento feito no site do TSE, que tem a responsabilidade de registrar esses pedidos de pesquisa.

De acordo com o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Waldiney Siqueira, empresas que desejam apresentar dados sobre intenção de votos poderão fazer o registro em até cinco dias antes da eleição, para que as informações sejam divulgadas em até 48 horas antes do pleito.

“Para divulgar uma determinada pesquisa, é necessário apenas a apresentação de documentos e notas fiscais. Com isso, o responsável cadastra o modelo de pesquisa, método de perguntas e data de divulgação. Antes, esse procedimento passava pelo TRE, agora fica sob a responsabilidade somente do TSE”, explicou.

Waldiney garante que todas estas pesquisas podem ser contestadas pelos candidatos, partidos e coligações, que se sentirem prejudicados. “Para que isso ocorra, basta que alguém provoque uma denúncia ou reclamação”, acrescentou.

Conforme dados do TSE, a próxima pesquisa a ser divulgada está prevista para sair no domingo (30), realizada pela empresa Info Estatísticas e Soluções em Tecnologia da Informação. Para chegar aos dados, os 14 pesquisadores de campo entrevistaram 910 pessoas, todas maiores de 16 anos, residentes na capital e no interior. O estudo contou ainda com a fiscalização de quatro supervisores. Já a coleta foi registrada por meio de smartphone, com o questionário da pesquisa embarcado. Essa tecnologia permite o recebimento dos dados em tempo real.

Já a segunda pesquisa, cuja divulgação está agendada para a terça-feira (1º), encerrará o processo de entrevista e coleta de dados e está sendo organizada pela empresa #365, do empresário Durango Duarte.

As perguntas sobre intenção de votos estão sendo realizadas a eleitores dos bairros Cidade Nova, Novo Aleixo, Cidade de Deus, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Jorge Teixeira, São José Operário, Gilberto Mestrinho, Coroado, Tancredo Neves, Japiim, Petrópolis, Centro, Cachoeirinha, São Francisco, Compensa, Tarumã, São Jorge, Lírio do Vale, Santo Antônio, Flores, Parque 10, Aleixo, Alvorada, Redenção, Dom Pedro, além dos municípios de Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari e Tefé.

Fabiane Morais

EM TEMPO

