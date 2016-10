Pesquisa mostra que mercado imobiliário de Manaus segue com saldo positivo

A movimentação no mercado imobiliário de Manaus continuou estável, em setembro, com 213 unidades, registrando um Valor Geral de Venda (VGV) de mais de R$ 85 milhões, de acordo com pesquisa coordenada periodicamente pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM).

Mas, a estabilidade gera um cenário otimista, ainda mais com a notícia da primeira queda da taxa de juros, em quatro anos, no Brasil e, lógico, com a expectativa de vendas de final de ano.

De acordo com o presidente da Ademi-AM, empresário Romero Reis, a maior animação do setor é com o Mega Salão Imobiliário, que será realizado agora em novembro. “Os números do mês de setembro mostram a consistência do mercado imobiliário, onde os consumidores continuam aproveitando as oportunidades na compra de imóveis. A expectativa é de que haja um aumento nas vendas, uma vez que a Ademi-AM está criando ações para impulsionar ainda mais o mercado, como o Mega Salão Imobiliário”, comentou.

Conforme outros dados da Pesquisa do Mercado Imobiliário, setembro de 2016, os bairros Dom Pedro e Ponta Negra foram os que mais registraram vendas, com 33 e 32 unidades vendidas, respectivamente. “São bairros com um padrão diferenciado, produtos bastante diversificados, proporcionando ao consumidor opções muito interessantes para aquisição do imóvel”, avaliou Romero.

A pesquisa também levou em conta o tipo de imóvel comercializado e observou que, do total de vendas, 15 unidades tratam-se de imóveis comerciais. Ainda de acordo com a pesquisa, a faixa de preço do metro quadrado com maior número de vendas ficou entre R$ 4 mil a R$ 6 mil, com 66 unidades vendidas.

Os imóveis comercializados dentro do programa Minha Casa Minha Vida, desenvolvido pelo governo Federal, também se destacaram na pesquisa. Foram contabilizados 63 imóveis vendidos, que têm até 50 metros quadrados.

A faixa de preço médio de R$ 400 mil a R$ 600 mil obteve a maior quantidade vendida, com 53 unidades. Já na faixa de R$ 250 mil a R$ 400 mil foram vendidas 51 unidades.

Outra informação para se ressaltar diz respeito ao tipo de imóveis comercializados. Segundo o levantamento, 108 unidades dos compradores optaram por imóveis já prontos e o restante dividiu-se na escolha de imóveis na planta e em fase de construção. Também foi contabilizada a venda de dois imóveis no Município de Iranduba (a 20 km de Manaus), sendo que os dois ainda estão em fase de obra. O município ainda conta com 33 unidades disponíveis.

O preço médio do metro quadrado dos imóveis comercializados em Manaus, em setembro, foi de R$ 5.127, totalizando 16.612,96 metros quadrados vendidos.

Com isso, a capital amazonense torna-se a 16ª cidade brasileira no índice que contabiliza o ranking dos valores dos metros quadrados. As primeiras são Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), com a média de metros quadrados custando R$ 10.232 e R$ 8.612, respectivamente.

A Pesquisa do Mercado Imobiliário é feita mensalmente com as informações detalhadas que as empresas repassam à Ademi-AM.

Com informações da assessoria