Pesquisa mostra importância dos insetos para o meio ambiente

Projeto científico desenvolvido no âmbito do Programa Ciência na Escola (PCE), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), tem o objetivo de mostrar que os insetos têm a sua importância no ciclo da vida. Intitulado ‘Desmistificando Insetos’, a pesquisa é realizada por estudantes do ensino médio da Escola Estadual Ruy Araújo, que fica no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Um dos bolsistas do programa, o estudante Ícaro Bruno, 16, do 2º ano do ensino médio, explicou que no meio econômico, insetos como as abelhas contribuem na produção de mel, geleia real e cera, por meio da colmeia. Já no segmento cultural, ele citou a tribo Sateré-Mawé, que utiliza a formiga da espécie tucandeira em rituais de passagem de jovem para a vida adulta.

“No campo medicinal é possível saber os malefícios que os insetos trazem. No meio ecológico os insetos fazem parte da cadeia alimentar, servindo de alimento ou se alimentando. Eles também controlam o crescimento de plantas e até permitem que algumas não sejam extintas”, contou o estudante.

Para o bolsista Jhonnyivan Barroncas, 17, do 3º ano, o projeto o ajudou a enxergar os insetos com outra visão. Após o estudo, ele afirma ter se interessado mais pela disciplina de biologia e descobriu vários mitos em relação aos ‘bichinhos’.

“Eu tinha medo de alguns isentos, como abelhas e borboletas, mas após conhecer esse mundo descobri o verdadeiro papel deles nesse ciclo e na biologia, o que me fizeram mudar de opinião”, disse ele.

A coordenadora do projeto, Alice Gomes Lima, professora da disciplina de biologia na escola, informou que o projeto surgiu para esclarecer dúvidas dos alunos em relação ao mundo dos insetos.

“Muita gente acha que os insetos são um ‘bicho de sete cabeças’, que atacam e causam doenças. Queremos desmitificar esse conceito e mostrar o outro lado”, argumentou a orientadora.

A equipe é formada por cinco bolsistas de iniciação científica júnior: Ícaro Bruno, Rodrigo Garcia, Jhonnyivan Barroncas, Gustavo Castro e Adonay Benezar. Além do auxílio de dois apoios técnicos, Jacó Rodrigues e Adriano Bentes, que ajudam os estudantes na pesquisa.

Os bolsistas planejam até o final do projeto, que encerra no mês de dezembro deste ano, montar uma coleção entomológica com várias espécies de insetos. Para isso, já fizeram coletas na Reserva Ambiental do Tarumã e programam outra excursão para o município de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), ainda neste mês.

Até o momento, os cientistas juniores já coletaram insetos como: besouros, vespas, formigas, abelhas, jacintas borboletas e mariposas. No encerramento do projeto, os bolsistas irão apresentar o resultado do estudo à comunidade escolar.

Com informações da assessoria