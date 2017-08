Pesquisa aponta Amazonino 11 pontos na frente de Braga no 1º turno

Principais adversários no pleito, Amazonino Mendes e Eduardo Braga estão à frente das pesquisas

A empresa #PESQUISA365 divulgou nesta quinta-feira (1), pesquisa para a eleição suplementar de governador do Amazonas, que acontecerá no próximo domingo, dia 6 de agosto.

De acordo com os dados, o candidato Amazonino Mendes (PDT/12) aparece em primeiro lugar, com 36% (margem de erro: mínimo 33% / máximo 39%), seguido pelo candidato Eduardo Braga (PMDB/15) que obteve 25% das intenções de votos (margem de erro: mínimo 22% / máximo 28%). Pela pesquisa, ambos estão aptos a disputarem o 2º turno, no dia 27 de agosto.

A terceira colocada é Rebecca Garcia (PP/11), com 21% (margem de erro: mínimo 18% / máximo 24%). Observando a margem de erro, há uma possibilidade de a ex-superintendente da Suframa ultrapassar Eduardo Braga por dois pontos percentuais: se Eduardo ficasse com o seu mínimo de 22% e Rebecca com o seu máximo de 24%, é ela quem se habilitaria ao 2º turno.

Clique AQUI para ver a pesquisa completa.

O quarto colocado é o candidato José Ricardo (PT/13), que obteve 9% dos votos válidos, posição na qual se manteve durante toda a eleição. Existe um empate técnico entre Luiz Castro (Rede/18), com 4%, e Marcelo Serafim (PSB/40), 3%, para ocupar a quinta colocação, uma disputa que vem desde a origem desse processo eleitoral.

Ainda aguardando que sua candidatura seja deferida pelo TSE, a candidata Liliane Araújo (PPS/23) alcançou 3% dos votos válidos (que não se encontram na tabela principal do relatório da pesquisa, em razão da situação jurídica de sua candidatura). Com os votos validados, Liliane seria mais uma postulante à quinta posição.

Se até a eleição sua chapa continuar impugnada, o nome da jornalista não constará nos boletins eleitorais que o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) divulgará no dia 6 de agosto. Seus votos serão transferidos para o bloco dos NULOS até que o TSE julgue o recurso da sua candidatura.

Os dois últimos colocados são o vereador Wilker Barreto (PHS/31), com 2%, e Jardel Deltrudes (PPL/54), com menos de 0,5% dos votos válidos.