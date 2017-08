Pesquisa mantém Amazonino 30 pontos à frente de Braga para governo do AM

A pesquisa DMP/REDE TIRADENTES divulgada neste sábado (19) para as eleições suplementares do Amazonas, cuja eleição em segundo turno será realizada no dia 27 de agosto, aponta uma diferença de 30 pontos percentuais em favor do candidato Amazonino Mendes.

A pesquisa indicou que o candidato Amazonino Mendes tem 65 pontos percentuais contra 35 pontos para Eduardo Braga (PMDB). Realizada entre os dias 15 e 19 de agosto, ouviu 1204 pessoas na capital e interior, sendo registrada no TRE-AM com o número: AM 08716/2014.

Confira os gráficos:

O quadro abaixo mostra o desempenho dos candidatos na capital e interior:

O quadro abaixo faz uma comparação entre as duas pesquisas feitas no mês de agosto:

