Pesquisa mostra que David Almeida vence Amazonino e Braga no 2º turno

David foi testado com Amazonino – Michael Dantas

Uma pesquisa realizada pela Intake Marketing e Pesquisa, com 1.556 pessoas da capital e interior do Amazonas, entre os dias 1º e 5 deste mês, coloca o governador David Almeida (PSD) como vencedor da disputa em um possível segundo turno.

Ele foi testado em dois cenários: um com o senador Eduardo Braga (PMDB), que ainda não se declarou pré-candidato e com o ex-prefeito Amazonino Mendes (PDT), também não anunciado como concorrente na eleição suplementar, que acontece no dia 6 de agosto.

Em um cenário, em que disputa com o Braga, David conquista 40% dos votos, contra 38,3% do adversário. Nesta simulação, 13,8% dos entrevistados se disseram indecisos e não sabiam em quem votar. Votaram branco e nulo, 7,8% dos entrevistados. Já em uma disputa com Amazonino, o governador alcança 42% de aceitação contra 26,1% do pedetista. Nessa composição, 13,2% dos entrevistados votaram em branco e 8,7% se

declararam indecisos.

Rejeição

David Almeida também lidera com o menor índice de rejeição na pesquisa eleitoral. No estudo realizado, ele possui 9,7% de rejeição, já os possíveis adversários possuem 19,9% (Marcelo Ramos), 36,2% (Eduardo Braga) e 37,1% (Amazonino Mendes).

“Neste questionamento, foi perguntado em quem as pessoas nunca votariam”, destacou Audus Santana, doutor em marketing e inovação, responsável

pela pesquisa.

EM TEMPO