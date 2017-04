Pesquisa do mercado imobiliário mostra tendência de melhoria

Representantes do setor imobiliário da Capital amazonense se reuniram na manhã de ontem para apresentar os sinais de tendências de melhorias nas vendas dos empreendimentos que, durante o mês de março, trouxe uma boa perspectiva, com vendas comercializadas no total de 197 unidades durante o mês, totalizando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 66,1 milhão. O bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus, teve o maior número de vendas, um total de 29 unidades, seguido do bairro Ponta Negra, com 27 unidades e Adrianópolis, com 22 unidades.

De acordo com o presidente da Associação das Empresas do Mercado mobiliário do Amazonas (Ademi-AM), Romero Reis, o mercado esse ano vem mostrando reflexo da economia, segundo o representante do setor imobiliário, a economia está numa retomada desse processo de crescimento sendo natural que haja uma estabilidade nos indicadores.

“Temos como por exemplo a geração de emprego, em janeiro ainda foi negativa, mas quando chegou em fevereiro houve uma geração positiva de postos de trabalhos. Todos ficaram animados e quando chegou em março voltou a ter indicadores negativos, isso é um sinal que a economia está em um processo de retomada”, disse Romero Reis.

O presidente da Ademi-AM explicou que o setor acredita que no segundo semestre deste ano o mercado imobiliário vai acompanhar essa tendência e deve voltar a ter indicadores próximos do que ocorreu ano passado. Ele disse, ainda, que os indicadores apontam alguns bairros que tiveram crescimento interessantes de vendas, mas a questão, conforme Romero, Manaus é muito bem servida, uma vez que, dos 65 bairros que o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) cadastra, 23 tem empreendimentos de associados da Ademi.

Para Romero Reis, esse fator mostra que o consumidor tem diversas opções, que variam de apartamentos bastante compactos, inclusive enquadrados no “Programa Minha Casa minha” Vida, da Caixa Econômica Federal, que taxas de juros bastantes subsidiada, como também produtos de classe média e de alto luxo. O presidente da Ademi-AM explicou que isso mostra que o mercado imobiliário Manaus não está alheio ao problema econômico.

“Tudo indica que, com a implementação das reformas do Governo Federal, o país voltará a ter taxas de crescimento bastante interessante para esse ano e para os próximos”, disse Romero.

Com relação a produtos de baixa renda, Romero Reis disse que o “Programa Minha Casa minha” é um grande êxito, que em um momento atual, os bancos, ainda, endureceram muito os critérios de concessão de créditos, fazendo com que dificulte os repasses do consumidor com os bancos, uma vez que, nem tudo, ou grande parte do valor do imóvel não é pago diretamente consumidor que é obrigado a buscar um financiamento, e a concessão desse financiamento está atrelado a indicadores de inadimplência.

Quando a inadimplência começa a subir, segundo Romero Reis, em um momento que a economia está em crise, é natural que os bancos aumentem os critérios de concessão de créditos, e isso, dificulta o consumidor buscar esse financiamento. De acordo com Romero, o momento e a tendência mostra que haverá uma queda dos critérios endurecidos de concessão de créditos, ele explicou que isso vai facilitar bastante e é vital para o mercado imobiliário.

“A partir do momento que a economia estiver com indicadores mais robustos, que os bancos começarem a flexibilizar os critérios de concessões de créditos, naturalmente o mercado imobiliário voltará a ter velocidade de venda mais interessante, acima de 5% que tem se mostrado a média nacional”, disse Romero.

Na avaliação de Romero Reis, o que foi analisado através da pesquisa é que o Amazonas é um estado diferenciado, tendo a maior área de todos os estados brasileiros, no entanto só possui pouco mais de 60 municípios. Ele explicou que não dar para falar de mercado imobiliário no Estado, mas dar para falar em um mercado em Manaus, segundo Romero, o estoque em Manaus é relativamente baixa, girando em torno de 1,5 bilhão, que é relacionado a 4,4 mil unidades, sendo que cidades de mesmo portes populacionais chegam a ter três vezes esses valores em ofertas e estoque.

“Isso, mostra que Manaus, ainda é diferenciada, o preço médio é um dos menores das 20 cidades pesquisadas, mostrando que as empresas locais acabam fazendo um esforço enorme, uma vez que tem diferencia de alíquotas, tem frente onerando os insumos e mesmo assim, os preços praticados chega a ser os mais baixos de todas as Capitais brasileiras”, disse.

O Diretor Superintendente da Construtora Capital e Morar Mais, Henrique Medina, explicou que o mercado imobiliário está passando por momento bastante interessante, segundo ele, tem-se percebido uma melhora nas vendas, sobretudo nas relacionadas no “Programa Minha Casa minha” e com preços bastante atrativas, segundo ele, esse aumento se dar a oportunidade que os clientes estão observando e conseguindo entender, sem contar a diversidade dos produtos que tem no mercado.

Henrique Medina disse que, hoje, Manaus tem condições de proporcionar a essa faixa de renda, dois e três, das faixas na casa de R$ 2,6 mil a 2,8 mil até R$ 6,5 mil, conseguindo proporcionar produtos de apartamento de 41 metros quadrados, 46 metros quadrados com suítes, apartamentos de térreo mais quatros pavimentos e apartamentos de térreo mais setes pavimentos com elevador.

Em abril, segundo Medina, foi lançado o primeiro empreendimento de casa da Região, ele explicou que o cliente consegue observar essas oportunidades, não apenas de preços, mas, como também, de tipos de produtos e o governo vem ajudando com os subsídios e créditos oferecidos pela Caixa Econômica Federal.

“O cliente obviamente ver essas oportunidades e ver que tem condições de pagar um bem mais baixo do que a inflação, bem menor que os juros reais. Portanto, os consumidores aderem aos programas e nós os incorporadores somos os beneficiados”, disse.

Henderson Martins

EM TEMPO