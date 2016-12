Pesquisa CDL Manaus aponta que 13º Salário vai injetar R$ 2 bi na economia

Mais de 900 mil trabalhadores do Amazonas vão receber o 13º Salário e a expectativa é que seja injetado na economia do Estado um valor na ordem de R$ 2 bilhões, de acordo com a pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus). Segundo os dados apurados, 37,8% deste montante serão usados para pagamento de dívidas, 35,6% para novas compras ou compras de Natal e 26,6% para aplicação ou investimento.

No ano de 2016, 56,1% dos entrevistados contraíram dívidas parceladas enquanto que 43,9% dos entrevistados estão sem dívidas, segundo a pesquisa da CDL Manaus. Quanto aos entrevistados que se endividaram nos últimos seis meses, o quadro é que: 10,3% informaram que não possuem nenhuma dívida; 33,8% devem menos de três parcelas; 30,1% devem entre três e cinco parcelas; 13,7% devem entre seis e dez parcelas; 7,2% Devem entre 11 a 15 parcelas de sua dívida; e 4,8% devem mais de 15 parcelas.

Vestuário

Questionados como pretendem gastar o 13º salário a maioria dos entrevistados disse que comprando algum item de vestuário. O item ficou no topo nas zonas Norte (26,5%); Sul (24,2%); Leste (23,8%); e Centro-Oeste (27,1%). Abaixo aparece o item pagar dívidas que aparece no topo nas zonas Oeste (27,0%) e Centro-Sul (16,6%). Em seguida, aparece itens como calçados, poupar, alimentação/ceia, e reforma da casa.

Na questão, como gastar o 13º salário entre os gêneros, 25,5% dos homens disseram que pretendem comprar algum item de vestuário, contra 23,7% das mulheres. Na segunda opção mais citada, 16,5% das mulheres pretendem pagar dívidas, contra 15,3% dos homens. Em seguida, 11,5% das mulheres disseram que pretendem comprar calçados, contra 11,0% dos homens.

Como pagar

Quando o assunto é aonde comprar e como pagar o presente do final de ano, a pesquisa da CDL Manaus aponta que vão pagar em dinheiro 46,6% dos que vão comprar no Centro de Manaus, 24,25% dos que vão comprar no comércio dos bairros e 12,7% nos shoppings da cidade.

Os que vão utilizar o cartão de débito na forma do pagamento somam 46,25% dos que vão comprar no comércio formal do Centro de Manaus, 31,2% vão comprar nos shoppings da capital e 14,3% vão até os comércios de bairro. E, vão utilizar cartão de crédito, 68,18% irão nas lojas do Centro, 26,4% vão aos shoppings e 5,43% irão aos supermercados.