Pesquisa apresenta características de frutas da região amazônica

Que as frutas da Amazônia são ricas em nutrientes já sabemos, porém há muito ainda a se estudar sobre elas. Até que ponto o consumo dessas frutas é seguro ? A boa notícia é que a maioria possui compostos antioxidantes, embora ainda seja necessário analisar caso a caso, pois também há frutas com concentrações alta de ureia como é o caso do biri-biri, que pode atacar os rins.

De acordo com a tese de doutorado defendida pela pesquisadora Fernanda Rosan Fortunato Seixes, na Unesp de Sao José do Rio Preto, com o tema”Frutas do bioma Amazônia: caracterização físico-química e efeito da ingestão sobre os parâmetros fisiológicos em ratos”, a pesquisa chegou a conclusões surpreendentes, tendo em vista que a região amazônica apresenta uma grande diversidade frutífera, aproximadamente 200 espécies, embora ainda exista escassez de dados científicos relacionadas a caracterização química, potencial nutricional e de benefícios à saúde.

O trabalho buscou avaliar as características físico-químicas da parte comestível das frutas de araçá-boi, abiu grande, araticum, biri-biri e mangostão amarelo de frutas procedentes da cidade de Cacoal, em Rondônia.

Confira a relação de frutas estudadas e as características de cada uma:

Araçá-boi

A polpa de araçá-boi foi caracterizada de coloração amarelada e opaca, ácida, com alto teor de umidade e baixos teores de açúcares, sólidos solúveis, cinzas e lipídios, com presença de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante. A ingestão desta polpa por ratos promoveu uma tendência à redução do colesterol e seu consumo da apresentou-se seguro com relação à fisiologia do organismo de mamíferos.

Abiu

A polpa de abiu grande foi caracterizada por cor amarelada e opaca, levemente ácida, com alto teor de açúcares e sólidos solúveis e baixo teor de lipídios, ácido ascórbico, proteína, compostos fenólicos totais e de atividade antioxidante total. Nos ensaios biológicos, foi observado que sua ingestão promoveu uma redução significativa dos leucócitos totais, sem ocasionar danos hepático e renal.

Araticum

A polpa de araticum foi caracterizada como de cor amarelada e opaca e ácida, com alto teor de açúcares e umidade e, baixo teor lipídico, protéico, de ácido ascórbico e maiores valores de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante total quando comparado as outras polpas. A sua ingestão promoveu redução significativa de leucócitos e aumento dos triacilgliceróis e uma tendência a reduzir a glicemia e aumentar o hematócrito e colesterol em ratos.

Biri-Biri

A polpa de biri-biri foi caracterizada com cor esverdeada e opaca, com baixo teor de acidez, lipídios, proteína e açúcares. Apresentou baixo teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante. Sua ingestão promoveu um aumento significativo de TGO, ocasionando danos hepáticos e indícios de danos renais em ratos, pela tendência ao aumento da uréia, não sendo seguro seu consumo principalmente por nefropatas.

Mangostão amarelo

A polpa de mangostão amarelo foi caracterizada por cor amarelada e opaca, com baixo teor de acidez, teor de lipídios e proteína e, alto teor de umidade. A polpa apresentou teores médios de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante. Sua ingestão não apresentou alterações significativas nas análises bioquímicas realizadas neste estudo.

Como o estudo foi feito em ratos, novas análises devem ser desenvolvidas para humanos.