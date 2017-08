Pesquisa aponta vitória de Amazonino com até 30 pontos percentuais

Candidatos Amazonino Mendes e Eduardo Braga se enfrentam nesta sexta no último debate – Márcio Melo

A diferença entre Amazonino Mendes (PDT) e Eduardo Braga (PMDB), no segundo turno da eleição suplementar, pode ser de até 30 pontos percentuais no próximo domingo (27). É o que aponta a pesquisa DMP/REDE TIRADENTES divulgada na tarde desta quinta-feira (24).

O estudo aponta a vitória de Amazonino com 43,6% da preferência popular. Já Eduardo Braga ficou com 25,2% das intenções de voto nesta pesquisa, que é a última antes do pleito eleitoral. O senador pode ficar em terceiro lugar perdendo para nulos e brancos, que ficou com 24,4% pontos.

Leia também: Pesquisa mantém Amazonino 30 pontos à frente de Braga para governo do AM

Entre as cidades com maior abstenção está novamente a capital amazonense, que ficou com 30,9%. A pesquisa foi feita entre os dias 20 e 24 de agosto em vários municípios do Amazonas. 1205 eleitores foram entrevistados.

Interior x Manaus

No interior do Amazonas, Amazonino também vence Eduardo. Os dados apontam 47,8% contra 27,7% do peemedebista. 16,3% ficaram entre os votos brancos e nulos e 8,2% não sabe dizer em quem vai votar.

Em Manaus, Amazonino ficou com 40,2% contra 23,1% de Braga. Votos nulos e brancos ficaram com 30,9%. Já os que não sabem em quem votar ficaram em 5,8%.

Confira os gráficos

EM TEMPO

Leia Mais

Interrogatório de ‘João Branco’ será por videoconferência, confirma Justiça

STF notifica ministro da Saúde a explicar fala de que médicos fingem trabalhar

Deputados de Minas Gerais rejeitam título de cidadão a João Doria