Pescadores vendem tambaqui por até R$ 8 o quilo nesta sexta-feira

Pescadores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá (632 km de Manaus), estarão na próxima sexta-feira (8) na Fundação Amazonas Sustentável (FAS) realizando a venda de 10 toneladas de tambaqui. Essa é a primeira vez que os pescadores promovem a venda exclusiva da espécie em Manaus, que vieram diretamente de lagos de do Rio Solimões. A atividade acontece das 07h às 12h, ou enquanto durarem os estoques, na sede da Fundação, Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro.

O quilo do peixe de até cinco quilos será vendido a partir de R$ 8,00, enquanto que o peixe acima desse peso terá seu quilo vendido por R$ 10,00. O pagamento será feito apenas em dinheiro direto aos pescadores, e em função da alta demanda, o peixe não será tratado. A atividade é realizada pela Associação de Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins.

“O tambaqui é um peixe que também tem muita produção na região do Solimões, e que se cuidado de forma correta, pode ajudar a conservar os lagos e garantir renda para as famílias do interior”, explica Antonio Gomes Ferreira, presidente do setor Guedes da Amurmam.

A venda do tambaqui é apoiada pelo subprograma de Geração de Renda, em parceria com o Fundo Amazônia/BNDES e o Banco Bradesco, e beneficiará diretamente cerca de 100 famílias que vivem na RDS Mamirauá. A pesca do passa por um processo que envolve autorização legal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e que permite que os peixes sejam capturados quando atingem o tamanho mínimo de 50 centímetros.

Programa de Geração de Renda

A FAS acredita que incentivar a produção sustentável é a melhor alternativa para incrementar a geração de renda dos ribeirinhos e ao mesmo tempo “fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada”. A Fundação desenvolve atividades nas 16 unidades de conservação (UC) onde atua o Programa de Geração de Renda (Bolsa Floresta Renda), que busca contribuir em atividades econômicas já existentes e co-criar outras dentro da perspectiva da inovação e do desenvolvimento sustentável.

