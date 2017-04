Pescadores temem assaltos a embarcações no AM

Pescadores que atuam nos municípios de Manacapuru, Iranduba e Manaquiri denunciaram a atuação de piratas no rio Solimões. A denúncia foi feita junto à Federação dos Pescadores do Amazonas (Fepesca-AM), que vai encaminhar ao governo do Estado o pedido de criação de uma delegacia fluvial e postos de fiscalização na microrregião de Manaus.

Na madrugada do último dia 19, a embarcação do pescador Aldeni Valente Masulo foi roubada no porto da Correnteza, em Manacapuru. No fim de semana, outra embarcação, dessa vez no Iranduba, foi levada por piratas. O crime aconteceu na orla de Iranduba, próximo ao frigorífico Friúba. Além do barco, os criminosos levaram todos os equipamentos de pesca.

O pescador Adeni Mazulo, que há 33 anos atua no setor pesqueiro, disse que ficou sem o barco que também era usado para o transporte da família. “Até agora não temos nenhuma pista dos criminosos. O caso está sendo investigado pela polícia”, lamenta. A Fepesca estima que a cada semana ocorram, em média, quatro assaltos e roubos a embarcações na microrregião de Manaus.