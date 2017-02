Pescadores reivindicam documentos do seguro-defeso em Jutaí

Aproximadamente 300 pescadores realizaram, nesta quarta-feira (22), uma manifestação no município de Jutaí (a 751 km de Manaus). Os trabalhadores exigiam explicações sobre a retenção de documentos referentes ao seguro-defeso por um membro da direção do Sindicato dos Pescadores. Na ocasião, eles ainda ameaçaram atear fogo na casa do suspeito, identificado apenas por Adair.

Segundo o delegado Genilson Arruda, da 56ª Delegacia Interativa de Polícia do município, pecadores locais e de comunidades ribeirinhas se reuniram, por volta das 9h30, e exigiam que Adair fosse prestar esclarecimentos sobre a documentação.

“O grupo estava exaltado e ameaçava atear fogo na residência de Adair caso não houvesse uma solução para o problema. Convoquei a liderança do grupo, tomei conhecimento dos fatos e passei a tentar localizá-lo. O grupo continuou impaciente e ameaçava se dirigir até a casa de Adair”, explicou o delegado, que ainda solicitou a presença de alguns vereadores para fazer com que os manifestantes desistissem da ideia de vingança.

O delegado preferiu não conduzir Adair até a delegacia pela possibilidade dele ser machucado pelos manifestantes. Por isso, Genilson entrou em contato com o advogado de Adair, cujo nome não foi revelado.

“Após algumas tratativas, fechou-se o compromisso de que Adair devolveria a documentação que estiver com ele na próxima segunda-feira (27, às 10 horas, porque ela estaria guardada em Manaus. Após esse acordo, conversei novamente com o grupo de pescadores que aceitaram o acordo e foram embora”, relatou o delegado, revelando que outras denúncias dos pescadores serão pautas das investigações policiais.

“Eles contaram que Adair tinha acesso à documentação de seus associados, mas quando ele foi desligado pela nova gestão, decidiu reter como forma de coagir a nova direção a readmiti-lo. Segundo os novos gestores, mais de mil Guias da Previdência Social (GPS) estavam com ele e a ausência dessa documentação impediria que os pescadores recebessem seus benefícios”, frisou.

